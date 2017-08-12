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المحاربون يطالبون بتنظيم مونديال 2026 بالجزائر

نشر يوم 2017/08/12 3074 0 سميرة.ل المحاربون يطالبون بتنظيم مونديال 2026 بالجزائر
دعا لاعبو منتخب الجزائر لكرة القدم، اليوم السبت، الدولة الجزائرية للتقدم بطلب الترشح لتنظيم مونديال 2026 مناصفة مع تونس والمغرب.

عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، ساند كل من القائد الأسبق للخضر "عنتر يحيى"، والمدافع الأسبق للمنتخب الوطني وشبيبة القبائل، سليمان رحو، مواطنهم، سفيان فيغولي، حيث كان لاعب وست هام الإنجليزي نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي تمنى فيها أن تنظّم الجزائر مونديال 2026 مناصفة مع المغرب وتونس، وهذا بعد تقدم المغرب رسميا بترشحه لتنظيم هذه التظاهرة الكروية العالمية.
عنتر يحيى: "فكرة ممتازة"
كتب، عنتر يحيى، في ردّه على تغريدة فيغولي: "هي فكرة ممتازة، لمَ لا ننظم المونديال مناصفة مع تونس والمغرب"، بينما كتب رحو: "إنها فكرة جيدة".
وينتظر الجزائريون قرار الدولة فيما يخص تنظيم "كان 2019" في حال سحبه من الكاميرون، خاصة بعدما أعلن وزير الشباب والرياضة قدرة الجزائر على احتضان العرس الإفريقي، ليبقى الجزائريون يحلمون بتنظيم "المونديال" على أرض الجزائر.

 

 

 

 

 

 

 

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