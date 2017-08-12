محرز عرض نفسه على "البارصا" لتعويض نيمار !

على موقعها الرسمي، أطلّت الصحيفة الإسبانية بعنوان بالبنط العريض زعمت فيه أنّ اليساري الجزائري لنادي "ليستر سيتي"، عرض نفسه على إدارة "البارصا" في الساعات القليلة الماضية، وهذا ليكون بديل "نيمار" المنتقل حديثا إلى "باريس سان جرمان"، في صفقة تاريخية.

وتابعت الصحيفة ذاتها، أنّ أفضل لاعب في القارة السمراء لسنة 2016، خرج من حسابات الإدارة الإسبانية، وصرفت النظر عن استقدامه بعدما عبّرت في عدة مناسبات عن إعجابها بمحرز، مشيرة أنّ المدرب الإسباني "فالفيردي" لا يضع "رياض" ضمن حساباته.

وكان "محرز" شارك مع الثعالب في أولى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز سهرة أمس الجمعة أمام أرسنال، في مباراة مجنونة عرفت تقديم لاعب الخضر تمريرة حاسمة إلى زميله فاردي، وانتهت بفوز "المدفعجية".



