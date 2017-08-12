ألكارز يتحدى ليبيا لخطف نصف تأشيرة "شان 2018"

يسعى المحلييون سهرة اليوم، لوضع قدم في نهائيات "الشان 2018" المزمعة بـ "كينيا"، عند مُلاقاة "فرسان المتوسط" في لقاء يسعى فيه "الخضر" لتحقيق الفوز بأكبر نتيجة ممكنة وضمان التأهل بشكل مُبكر، قبل موقعة الإياب المرتقبة الجمعة القادم بمدينة صفاقس التونسية.

ومن المُنتظر أن يدفع المدرب الإسباني، بتشكيلة شابة مُكونة من أفضل عناصر الدوري، الذين يرى فيهم "ألكاراز" القدرة على تدعيم المنتخب الأول في المُستقبل القريب، وهو ما يُعتبر حافزا كبيرا بالنسبة لـ "عبد اللاوي" وبقية زملائه الطامحين لتحقيق قفزة نوعية في مشوارهم بالظهور مع مُحاربي الصحراء فيما تبقى من التصفيات المؤهلة لمونديال 2018 بروسيا، و"كان 2019" بالكاميرون.





