"شكسبير": "ما يحدث لمحرز مضحك" !!!

قبل 19 يوما عن اختتام "الميركاتو" الصيفي، لا يزال مُستقبل، محرز، محلّ الكثير من التساؤلات، والذي عرف "ربط" إسم صاحب القدم اليُسرى السحرية بكثير من الأندية الأوروبية دون جدوى لحد الساعة.

وفي تصريحات تداولتها شبكة "بي بي سي"، بعد ظهيرة اليوم، وضع "شكسبير" النقاط على الحروف بخصوص وضعية الدولي الجزائري، حيث ردّ التقني البريطاني بخصوص إمكانية بقاء إبن "سارسال" مع "الفوكسيس" قائلا :"من يدري؟ كل شيء ممكن !".

وواصل شيكسبير حديثه عن نجم المنتخب الوطني:"ما يحدث حاليا مُضحك، صحيح أن رياض أعلم الجميع برغبته في الرحيل، لكن الأمور مُلازمة لمكانها، وهو يُظهر تركيزا مُطلقا معنا وبالتالي فإننا نأمل في المُحافظة عليه، وفي حالة ما واصل على النهج نفسه، فإنه لن يفقد منصبه في التشكيلة الأساسية"، ختم خليفة "كلاوديو رانييري" حديثه.





