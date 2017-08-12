"زطشي" يجتمع برؤساء رابطات الشرق

في لقاء إحتضنه فندق "الخيام" بقسنطينة، دعا زطشي 29 رئيسا وممثلا لرابطات الجهة الشرقية، إلى طرح مشاكلهم واقتراح الحلول التي يرونها الأنسب، مؤكدا على وجوب إدراك "الكلّ للمسؤوليات الملقاة على كواهلهم، بالنظر للمناصب التي يشغلونها"، مشددا على أنّ "مهمتهم لا تقتصر على تسيير البطولات فقط، وإنما يجب عليهم العمل على تطوير كرة القدم الجزائرية".

وركز الرجل الأول في "الفاف"، على ضرورة توفير وتكوين فرق في الفئات الشبانية، والإهتمام بها من خلال تقديم الدعم اللازم لها، هذا دون إغفال البطولات المحلية والولائية إضافة إلى الهواة، التي إعتبرها خزان المستقبل، من جهتهم، إستحسن الحضور من رؤساء الرابطات الشرقية وممثليها، البرنامج الذي تعمل عليه هيئة "زطشي" منذ تنصيبها شهر مارس الماضي، مبدين إستعدادهم للعمل وفق ما يتناسب مع مشروع "الفاف"، باعتباره المشروع الأنجع للنهوض بكرة القدم الجزائرية.

وانتهى، زطشي، أنه سيقوم بالإجتماع مع باقي رؤساء الرابطات الولائية الأخرى في وقت لاحق، لشرح مشروع مكتبه، والدعوة للعمل على إنجاحه.