بالفيديو- "زطشي": "قيمة المحليين تماثل المغتربين"

اجتمع رئيس "الفاف" بلاعبي الخضر في فندق "الخيام"، مكان إقامة وفد المنتخب الوطني بقسنطينة، في حضور نائبه الأول، ربوح حداد، والمكلف بالفريق الوطني، حكيم مدان، وحرص، زطشي، على تشجيع رفقاء، بن دبكة، من خلال تأكيده على أنّه يعتبر المحليين في مستوى قيمة عناصر المنتخب الأول، وأنه يضع كل ثقته فيهم لتشريف اللاعب المحلي سهرة اليوم، من جانب آخر، أكد "زطشي" مجددا أنّ أبواب المنتخب الأول تبقى دائما مفتوحة أمامهم، وما عليهم سوى إثبات أحقيتهم في ولوجه من خلال أدائهم فوق أرضية الميدان.

من جهته، ضمّ نائب رئيس الفاف، ربوح حداد، صوته لصوت، زطشي، مخاطبا اللاعبين بأنه بإمكانهم إثبات أحقيتهم في التواجد ضمن المنتخب الأول من خلال مباراة اليوم أمام فرسان المتوسط، مضيفا أنّ الأمر بين أيديهم.

وسار حكيم مدان "مناجير" الخضر في السياق نفسه، مشيرا إلى أنّ إختيار مدرب واحد للمحليين والخضر، خير دليل على المساواة التي يسعى رئيس الفاف لتجسيدها بين لاعبي الخضر.





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