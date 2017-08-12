العميد يفوز برباعية في أول مباراة ودية

في وقت أشرف المدرب المساعد "رفيق صايفي" على توجيه اللاعبين، تابع المدرب الفرنسي "بيرنارد كازوني" اللقاء، حتى يتسنى له التعرف على امكانات كل لاعب، وهذا بعد 48 ساعة عن تعيينه على رأس الطاقم الفني للعميد.

وسجل أهداف المولودية الأربعة كل من: "سوقار"، "كيريوي"، "نقاش" و"عواج"، بينما ضيّع "عماشي" ضربة جزاء في الشوط الأول من اللقاء، وظهر رفقاء الحارس "شاوشي" بمستوى لا بأس به في أولى مباريات المولودية الودية.

يُشار إلى أنّ العميد دخل في تربص مغلق بمدينة "تين" الأربعاء الماضي، بينما التحق "كازوني" بمعسكر الفريق الأخضر والأحمر مساء الخميس.