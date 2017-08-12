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العميد يفوز برباعية في أول مباراة ودية

نشر يوم 2017/08/12 1 0 سميرة.ل العميد يفوز برباعية في أول مباراة ودية
فاز نادي "مولودية الجزائر" لكرة القدم، اليوم السبت، في أول مباراة ودية يخوضها برسم تربصه التحضيري في مدينة "تين" الفرنسية، على حساب "كوت سود الرياضي لسانت ايتيان" المنتمي إلى القسم الشرفي الفرنسي.

في وقت أشرف المدرب المساعد "رفيق صايفي" على توجيه اللاعبين، تابع المدرب الفرنسي "بيرنارد كازوني" اللقاء، حتى يتسنى له التعرف على امكانات كل لاعب، وهذا بعد 48 ساعة عن تعيينه على رأس الطاقم الفني للعميد.
وسجل أهداف المولودية الأربعة كل من: "سوقار"، "كيريوي"، "نقاش" و"عواج"، بينما ضيّع "عماشي" ضربة جزاء في الشوط الأول من اللقاء، وظهر رفقاء الحارس "شاوشي" بمستوى لا بأس به في أولى مباريات المولودية الودية.
يُشار إلى أنّ العميد دخل في تربص مغلق بمدينة "تين" الأربعاء الماضي، بينما التحق "كازوني" بمعسكر الفريق الأخضر والأحمر مساء الخميس.

 

 

 

 

 

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