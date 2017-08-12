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مدرب "ستاندار دو لياج" يعفو عن "بلفوضيل"

نشر يوم 2017/08/12 484 0 آدم عنون مدرب "ستاندار دو لياج" يعفو عن "بلفوضيل"
عادت الأمور إلى مجاريها بين الدولي الجزائري لكرة القدم، إسحاق بلفوضيل، ومدربه البرتغالي "ريكاردو سابينتو" مُدرب نادي "ستاندار دو لياج" البلجيكي، حيث قرّر الهدّاف البرتغالي السابق العفو عن لاعب "إنتر ميلانو" السابق، أسبوعا بعد إستبعاده عن "الستاندار".

أعلن "سابينتو" عودة خريج مدرسة "ليون"، وقرّر إستدعائه للقاء الجولة الثالثة من الدوري البلجيكي أمام "سانت تروند" سهرة غد الأحد، وصرح التقني البرتغالي: "بلفوضيل سيكون مع المجموعة، أنا راض عما قدمه في التمارين خلال الأيام الأخيرة، لقد حضّر ليساعد الفريق"، مردفا: "ننتظر منه أن يُقدم الدعم الكافي لتشكيلتنا من أجل تحقيق الإنتصار".

 

يُشار إلى أنّ، بلفوضيل، لا يزال راغبا في تغيير الأجواء قبل غلق "الميركاتو" الصيفي الجاري، وينتظر الحصول على عروض رسمية من أجل الإنتقال إلى أحد الدوريات الأوروبية الكبرى، وتوديع بلجيكا بصفة نهائية.

 

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