مدرب "ستاندار دو لياج" يعفو عن "بلفوضيل"

أعلن "سابينتو" عودة خريج مدرسة "ليون"، وقرّر إستدعائه للقاء الجولة الثالثة من الدوري البلجيكي أمام "سانت تروند" سهرة غد الأحد، وصرح التقني البرتغالي: "بلفوضيل سيكون مع المجموعة، أنا راض عما قدمه في التمارين خلال الأيام الأخيرة، لقد حضّر ليساعد الفريق"، مردفا: "ننتظر منه أن يُقدم الدعم الكافي لتشكيلتنا من أجل تحقيق الإنتصار".

يُشار إلى أنّ، بلفوضيل، لا يزال راغبا في تغيير الأجواء قبل غلق "الميركاتو" الصيفي الجاري، وينتظر الحصول على عروض رسمية من أجل الإنتقال إلى أحد الدوريات الأوروبية الكبرى، وتوديع بلجيكا بصفة نهائية.