بلوزداد تكتسح حمام سوسة بثلاثية وتودوروف مرتاح

ولعبت المباراة بالملعب الرئيسي لفندق المرادي، وجرت على ثلاثة أشواط من ثلاثين دقيقة، بناء على الاتفاق الذي حصل بين الطاقم الفني للفريقين، وعاد فيها التفوق لرجال المدرب الصربي تودوروف، الذين كانوا متأخرين في النتيجة لكنهم عادوا من بعيد، وتمكنوا من تعديل النتيجة بواسطة لمهان، ليضيف المهاجم الشباب بشو الهدف الثاني، قبل أن يعمق المدافع نعماني النتيجة بتسجيله الهدف الثالث.

وعبر المدرب الأول للعقيبة، تودوروف، عن ارتياحه لمردود التشكيلة التي دفع بها في هذه المباراة، والتي أبانت عن استعدادات بدنية جيدة، على الرغم من حجم العمل المكثف الذي يخضع له اللاعبون في التربص.

واعتمد المدرب على التشكيلة التالية : قاسم، شبيرة، نعماني، بوشار، بلايلي، إزغوتي، هريات، سالمي، لمهان، لاكروم، لعريبي.