مدرب ليبيا :" لاعبونا متوقفون منذ عام لكنهم صنعوا الفارق بحبهم الشديد لوطنهم !!! "

وقال مدرب ليبيا :" لم نقم بتحضيرات كبيرة، لأن المنتخب مكوّن في أغلبه من عناصر الأهلي الليبي، وكنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة، لأننا نلعب خارج أرضنا، كما أن الدوري الليبي متوقف منذ سنة، ونقص المنافسة أثر على لاعبينا كثيرا، لكن حبهم لوطنهم وإصرارهم هو الذي صنع الفارق لصالحنا"

وأضاف قائلا :" فوزنا لا يعني التأهل، لأن كرة القدم تقوم على عدة متغيرات وعلينا أخذ الحيطة والحذر من المنتخب الجزائري، الذي سيرمي بكل قواه في لقاء العودة ولم يعد لديه ما يخسره، وعلينا الحذر لتفادي أي مفاجأة ونرسم تأهلنا"