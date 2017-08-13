زيتي :" فشلنا بسبب تأخرنا البدني ولم نستطع رفع الوتيرة في الشوط الثاني "

وقال زيتي في تصريحاته عقب اللقاء :" في الشوط الأول دخلنا جيدا في المباراة، حيث كنا السباقين للتهديف، ولعبنا بطريقة هجومية وكنا الأكثر تحكما في الكرة، ولكن في الشوط الثاني انهرنا بدنيا ولم نقوى على مواصلة اللعب بنفس الوتيرة، حيث فشلنا في رفع الوتيرة والعودة في النتيجة، ويجب علينا أن ننسى هذه الخسارة سريعا ونفكر في لقاء العودة، الذي ينبغي علينا أن نفوز به لنتدارك التأخر ونعود بتأشيرة التأهل".

وأضاف قائلا :" في الشوط الثاني وقعنا في فخ التسرع الذي طغى على طريقة لعبنا، خصوصا وأننا عانينا من الناحية البدنية، بعدما قدمنا كل ما لدينا في المرحلة الأولى"

ليختم قائلا :" أمامنا أيام قليلة للعمل، وعلينا استغلالها بأفضل طريقة قبل التنقل إلى تونس وخوض لقاء العودة، ونحن متفائلون بقدرتنا على تحقيق ذلك رغم هذه الخسارة"