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زيتي :" فشلنا بسبب تأخرنا البدني ولم نستطع رفع الوتيرة في الشوط الثاني "

نشر يوم 2017/08/12 1173 0 عبد الرؤوف بن طيب زيتي :" فشلنا بسبب تأخرنا البدني ولم نستطع رفع الوتيرة في الشوط الثاني "
اعترف مدافع المنتخب الوطني المحلي، خثير زيتي، بأن النقص البدني وسوء التحضير، كان السبب وراء الخسارة التي مني بها الخضر أمام المنتخب الليبي، بهدفين لهدف في ملعب قسنطينة، برسم لقاء الذهاب من تصفيات شان 2018.

وقال زيتي في تصريحاته عقب اللقاء :" في الشوط الأول دخلنا جيدا في المباراة، حيث كنا السباقين للتهديف، ولعبنا بطريقة هجومية وكنا الأكثر تحكما في الكرة، ولكن في الشوط الثاني انهرنا بدنيا ولم نقوى على مواصلة اللعب بنفس الوتيرة، حيث فشلنا في رفع الوتيرة والعودة في النتيجة، ويجب علينا أن ننسى هذه الخسارة سريعا ونفكر في لقاء العودة، الذي ينبغي علينا أن نفوز به لنتدارك التأخر ونعود بتأشيرة التأهل".

وأضاف قائلا :" في الشوط الثاني وقعنا في فخ التسرع الذي طغى على طريقة لعبنا، خصوصا وأننا عانينا من الناحية البدنية، بعدما قدمنا كل ما لدينا في المرحلة الأولى"

ليختم قائلا :" أمامنا أيام قليلة للعمل، وعلينا استغلالها بأفضل طريقة قبل التنقل إلى تونس وخوض لقاء العودة، ونحن متفائلون بقدرتنا على تحقيق ذلك رغم هذه الخسارة"

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