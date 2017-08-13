ولد علي :"سنجعل من قسنطينة قُطبا رياضيا بإمتياز"

أكد وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، على ضرورة جعل مدينة قسنطينة قطبا رياضيا حقيقيا في السنوات القادمة بما يتناسب ومكانتها كعاصمة للشرق الجزائري.

كشف، ولد علي، على مشاريع كبيرة تعمل الوصاية بالتنسيق مع المصالح الولائية لقسنطينة، على تجسيدها بمدينة "الصخر العتيق"، وصرح لوكالة الأنباء الجزائرية: "هناك رغبة لدى السلطات العُليا في البلاد لجعل قسنطينة قُطبا رياضيا".

"إستلام مشاريع كبيرة في 2018"

أفاد الوزير: "من المُنتظر أن نستلم قبل نهاية سنة 2018 العديد من المُنشآت على غرار ثانوية رياضية ب800 كُرسي ودار شباب ب200 سرير، وهذا إضافة لفضاءات أخرى للعب".

وأردف "ولد علي": "سنتحصل على فندق يحتوى على مركز تحضير وإسترجاع للخضر، ومُختلف الرياضيين الجزائريين لإستقبالهم في أي فترة من السنة".