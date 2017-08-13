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فرحات: "هذا هو الفرق بين كرة الجزائر وفرنسا"

نشر يوم 2017/08/13 547 0 اسماعيل عشاش فرحات: "هذا هو الفرق بين كرة الجزائر وفرنسا"
إعتبر الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، تألقه بداية الموسم الجاري في بطولة الرابطة الفرنسية الثانية، لم يأتي من العدم بل نتاجا لجهود كبيرة بذلها لتطوير نفسه وتدارك نقاط ضعفه خلال أول سنة له مع ناديه "لوهافر".

عبّر اللاعب السابق لإتحاد العاصمة، عن إرتياحه الشديد لدخوله القوي في أجواء المُنافسة الرسمية رفقة لوهافر، وتمكّنه من تقديم أربع تمريرات حاسمة، وتسجيل هدفين في جولتين.
وفي تصريحات لــ "ليكيب"، أوعز "فرحات": "في الجزائر عندما تكن جيدا من الناحية الفنية، يُمكنك أن تتألق بسهولة، لكن الأمر مُختلف كُليا في فرنسا"، وأردف: "في فرنسا كُنت مُجبرا على العمل من الناحية التكتيكية والجانب الدفاعي من أجل تغطية الرواق والعودة الى مركزي بصفة سريعة في كل مرة، وهذا إضافة لقيامي بتحسين لياقتي البدنية".


 

 

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