فرحات: "هذا هو الفرق بين كرة الجزائر وفرنسا"

عبّر اللاعب السابق لإتحاد العاصمة، عن إرتياحه الشديد لدخوله القوي في أجواء المُنافسة الرسمية رفقة لوهافر، وتمكّنه من تقديم أربع تمريرات حاسمة، وتسجيل هدفين في جولتين.

وفي تصريحات لــ "ليكيب"، أوعز "فرحات": "في الجزائر عندما تكن جيدا من الناحية الفنية، يُمكنك أن تتألق بسهولة، لكن الأمر مُختلف كُليا في فرنسا"، وأردف: "في فرنسا كُنت مُجبرا على العمل من الناحية التكتيكية والجانب الدفاعي من أجل تغطية الرواق والعودة الى مركزي بصفة سريعة في كل مرة، وهذا إضافة لقيامي بتحسين لياقتي البدنية".





