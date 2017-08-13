"فيلايني" المضحك يجتاح شبكات التواصل الإجتماعي

البداية كانت بوصول صورة غريبة لمروان صاحب الجذور المغربية، لحظة إرتطام الكرة بوجهه في مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد، في السوبر، حيث أنّ ملامح وجهه تغيرت كثيرا ما أثار بعض السخرية ونشرها اللاعب ذاته وأكد أن الأمر مضحك، قبل أن يقوم لاعب بايرن ميونيخ "ماتياس هوملس"، بنشر صورة له بالطريقة نفسها عبر "تويتر" أين غرد قائلا: " حتى أنا قمت بـ #FellaChallange"، وجاء الدور أيضا على حارس بورتو "إيكر كاسياس"، حيث غرّد هو الآخر قائلا:" كنت دائما مع المبدعين"، وحتى البرازيلي "كوتينيو" علّق على بعض الصور التي وصلته قائلا :" الأمر مضحك".