أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

"فيلايني" المضحك يجتاح شبكات التواصل الإجتماعي

نشر يوم 2017/08/13 6 0 أمير بهلول "فيلايني" المضحك يجتاح شبكات التواصل الإجتماعي
لقي الهاشتاغ الخاص بالبلجيكي، مروان فيلايني، لاعب نادي "مانشستر يونايتد" لكرة القدم، " #FellaChallange" صدى كبير في مختلف شبكات التواصل الإجتماعي، وحتى الرياضيين العالمين تفاعلوا معه.

البداية كانت بوصول صورة غريبة لمروان صاحب الجذور المغربية، لحظة إرتطام الكرة بوجهه في مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد، في السوبر، حيث أنّ ملامح وجهه تغيرت كثيرا ما أثار بعض السخرية ونشرها اللاعب ذاته وأكد أن الأمر مضحك، قبل أن يقوم لاعب بايرن ميونيخ "ماتياس هوملس"، بنشر صورة له بالطريقة نفسها عبر "تويتر" أين غرد قائلا: " حتى أنا قمت بـ #FellaChallange"، وجاء الدور أيضا على حارس بورتو "إيكر كاسياس"، حيث غرّد هو الآخر قائلا:" كنت دائما مع المبدعين"، وحتى البرازيلي "كوتينيو" علّق على بعض الصور التي وصلته قائلا :" الأمر مضحك".

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا