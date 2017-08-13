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باريس سان جيرمان: "دحلب" ونيمار" من كوكب واحد!

نشر يوم 2017/08/13 40 0 اسماعيل عشاش باريس سان جيرمان: "دحلب" ونيمار" من كوكب واحد!
تحصل أسطورة كرة القدم الجزائرية، مُصطفى دحلب على إعتراف كبير من طرف نادي "باريس سان جيرمان" لكرة القدم، الذي وضع "موموس" في الخانة نفسها مع الوافد الجديد لعاصمة الجن والملائكة، النجم البرازيلي "نيمار".

وضعت الصفحة الرسمية لـ "البي أس جي" في شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر"، النجم السابق للخضر، دحلب (65 عاما)، في المرتبة ذاتها مع "نيمار"، وجرى التنويه أنّ القميص رقم "10" الذي سيرتديه "نيمار"، أبدع فيه "موموس"، مثلما يُلقب مع "البي أس جي" بين سنتي 1974 و1984 (310 مباراة – 98 هدفا)، وهو ما تأمل إدارة "الخليفي" تكراره مع "نيمار" بدءً من سهرة اليوم أمام "غانغون".

للتذكير، فإنّ "دحلب" يُعتبر من أفضل اللاعبين الذين نشطوا في "حديقة الأمراء"، ويعدّ ثاني أفضل مُرر حاسم وخامس أحسن هدّاف في تاريخ باريس سان جيرمان.

 

 

 

 

 

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