باريس سان جيرمان: "دحلب" ونيمار" من كوكب واحد!

وضعت الصفحة الرسمية لـ "البي أس جي" في شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر"، النجم السابق للخضر، دحلب (65 عاما)، في المرتبة ذاتها مع "نيمار"، وجرى التنويه أنّ القميص رقم "10" الذي سيرتديه "نيمار"، أبدع فيه "موموس"، مثلما يُلقب مع "البي أس جي" بين سنتي 1974 و1984 (310 مباراة – 98 هدفا)، وهو ما تأمل إدارة "الخليفي" تكراره مع "نيمار" بدءً من سهرة اليوم أمام "غانغون".



للتذكير، فإنّ "دحلب" يُعتبر من أفضل اللاعبين الذين نشطوا في "حديقة الأمراء"، ويعدّ ثاني أفضل مُرر حاسم وخامس أحسن هدّاف في تاريخ باريس سان جيرمان.



