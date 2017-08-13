الأنظار تتجّه إلى كلاسيكو الأرض ليلة الأحد

يدخل ريال مدريد، بمعنويات عالية بعد تتويجه بالكأس الأوروبية الممتازة على حساب "مانشستر يونايتد" الانجليزي، ويريد المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، مواصلة المسيرة "الممتازة" خاصة وأنّه لم ينهزم بعد على ميدان برشلونة، أين فاز وتعادل في الموسم الماضي لحساب البطولة.

ورغم أنّ تشكيلة "الريال" ستكون منقوصة من خدمات "لوكا مودريتش"، إلاّ أنّ البديل الكرواتي "ماثيو كوفاسيتش" سيكون كأساسي، ولا تزال الشكوك كبيرة حول مشاركة "رونالدو"، حيث أنّ هذا الأخير جاهز تماما، لكن "زيزو" يريد منحه 40 دقيقة فقط، على أن يخوض لقاء العودة أساسيا.

من جهته، تسعى "البارصا" في أول خرجة رسمية، لطي كل الخلافات والمشاكل الإدارية من أجل الاطاحة بالغريم التقليدي، فبعد رحيل نيمار وضغط الصفقات التي لم تحسم بعد، يواجه النادي الكتالوني الأمرّين في مباراة اليوم، ويعلم المدرب "أرنيستو فالفيردي" جيدا قيمة الفوز على ريال مدريد، خاصة إذا فازت برشلونة باللقب ورفعت الكأس في مباراة العودة بــ "البيرنابيو"، فهذا سيخفف الضغط قليلا على المدرب، وعلى الفريق ككل، فــ "برشلونة" يريد في الوقت الحالي، إبراز قوته كفريق بدلا من بروز خط هجومي تألق فيه "نيمار" المغادر إلى "باريس سان جيرمان"