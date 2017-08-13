"بيلسا": " مُستقبل بن زية سيكون زاهرا"

في ندوة صحفية عقدها قبل مواجهة ستراسبورغ بعد ظهيرة اليوم، شدّد "بييلسا" على الدور الكبير الذي سيمنحه لـ "بن زية" خلال الموسم الجاري، ونوّه: "ياسين يمتلك خاصية يفتقدها مُعظم اللاعبين الذين ينشطون في الهجوم ووسط الميدان الهجومي، ألا وهي القدرة على الركض لمسافات طويلة، ما يجعله دائما قادرا على لمس الكرة وهو مُتحرر من أي رقابة ما يسمح له بصناعة الفارق، كما أنه يُفكر بطريقة سريعة ويمنح الأولوية للتمرير قبل المُراوغة، بما يُعزز المردود الجماعي للفريق".

وأضاف "اللوكو": "النقطة السالف ذكرها مُهمة جدا في الرسم التكتيكي الذي أعتمد عليه، وأنا مُقتنع بأنها ستكون سببا في فتح أبواب مُستقبل زاهر لبن زية".





