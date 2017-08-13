مُستقبل "مبولحي" في خطر و"الخضر" الخاسر الأكبر

بإعتبار أن المصائب لا تأتي فُرادا، فإنّ حارس محاربي الصحراء يتجه للبقاء خارج المنافسة لفترة أطول، لكون مدربه "كريستيان غوركوف" طلب من إدارة ران الإسراع في جلب إسم جديد لتأمين عرين "الحمر والسود"، وهو ما كشفه موقع "ياهو سبور" الذي أكد بأنّ الرئيس "روني رويلو" ربط إتصالات مع بعض الأسماء من أجل إستقدام أحدها قبل غلق الميركاتو الصيفي الجاري، اعتبارا لعدم "صلاحية" مبولحي وزميله السنيغالي "عبد اللاي ديالو".

لن يكون جاهزا أمام زامبيا !!

نظرا لكل ما سلف ذكره، فإنّ جميع المؤشرات توحي بأنّ "الرايس" سيجد نفسه في لياقة كارثية من هنا الى غاية بداية شهر سبتمبر الداخل، وهو أسوأ خبر بالنسبة للناخب الوطني "لوكاس ألكاراز" قبل المواجهة المزدوجة أمام زامبيا في إطار التصفيات المؤهلة لمونديال 2018 بروسيا.