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ولد علي يشترط الفوز بالتاج لاحتضان "كان 2019"

نشر يوم 2017/08/13 1065 0 سميرة.ل ولد علي يشترط الفوز بالتاج لاحتضان "كان 2019"
طالب وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، رئيس "الفاف"، خير الدين زطشي، وكل عائلة الخضر بتقديم تعهد يتضمن الفوز بكأس أمم افريقيا، نظير تقدّم الجزائر بطلب رسمي لاحتضان "كان" 2019.

أكد، ولد علي، مرة أخرى على قدرة الجزائر لاحتضان العرس الكروي الإفريقي 2019، في حال سحب الأخير من الكاميرون الذي يبدو غير جاهز لتنظيم هذه التظاهرة بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخبا.
وعلى هامش تواجده في قسنطينة لتفقد المرافق الرياضية ومتابعة مباراة المحليين ضدّ ليبيا، قال الوزير: "في حال تقدمنا بطلب الترشح لكأس أمم إفريقيا 2019، فإننا سنكون ملزمين بخطف الكأس"، وأضاف: "الجزائر لديها كل القدرات والإمكانات لتنظيم الكان، ولكن يجب على رئيس الفاف ولاعبي الخضر والطاقم الفني التعهد لنا بالفوز بكأس افريقيا، وهذا أمر ضروري".

 

 

 

 

 

 

 

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