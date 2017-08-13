ولد علي يشترط الفوز بالتاج لاحتضان "كان 2019"

أكد، ولد علي، مرة أخرى على قدرة الجزائر لاحتضان العرس الكروي الإفريقي 2019، في حال سحب الأخير من الكاميرون الذي يبدو غير جاهز لتنظيم هذه التظاهرة بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخبا.

وعلى هامش تواجده في قسنطينة لتفقد المرافق الرياضية ومتابعة مباراة المحليين ضدّ ليبيا، قال الوزير: "في حال تقدمنا بطلب الترشح لكأس أمم إفريقيا 2019، فإننا سنكون ملزمين بخطف الكأس"، وأضاف: "الجزائر لديها كل القدرات والإمكانات لتنظيم الكان، ولكن يجب على رئيس الفاف ولاعبي الخضر والطاقم الفني التعهد لنا بالفوز بكأس افريقيا، وهذا أمر ضروري".