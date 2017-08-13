سوسطارة تواجه وديا "بلديسي" التركي هذا الاثنين

ستكون تشكيلة "سوسطارة" على موعد مع ثالث إختبار ظهيرة الغد خلال التربص التحضيري الصيفي عندما يواجه أشبال البلجيكي "بول بوت" فريق "سلطان بيلي بلديسي" الناشط في الدرجة الرابعة من البطولة التركية.

وكان الإتحاد فاز صبيحة الجمعة على نادي الخريطيات القطري بنتيجة 4-1، بعد الفوز المحقق في المباراة الأولى أمام فريق "مرسين إدمان" التركي بخماسية مقابل هدف واحد

ويسعى إتحاد العاصمة من خلال هذه المواجهات الودية لضمان الاستعداد الجيّد للموسم الكروي الجديد الذي سينطلق أواخر الشهر الحالي، بالإضافة إلى التحضير للدور الربع النهائي لمسابقة رابطة أبطال إفريقيا التي ستستأنف منافساتها في منتصف الشهر القادم.