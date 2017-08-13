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كريستيانو يتحدى زيدان :" لن ألعب أبدا رأس حربة "

نشر يوم 2017/08/13 473 0 عبد الرؤوف بن طيب كريستيانو يتحدى زيدان :" لن ألعب أبدا رأس حربة "
تحدى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، بعدما أكد أنه لن يلعب أبدا في مركز رأس الحربة بشكل أساسي ومستمر.

وقال صاحب الكرة الذهبية لهذا العام، في مقابلة نقلتها صحيفة "أبولا" البرتغالية :" أؤكد لكم أني لن ألعب مطلقا كرأس حربة، لأني بدأت أنظر لكرة القدم بشكل مختلف، ولم أعد نفس اللاعب الذي بدأ مشواره قبل 10 سنوات في سبورتنغ لشبونة ومانشستر يونايتد، حيث كنت حينها جناحا صريحا"

وأضاف قائلا :" أصبحت أملك المزيد من القدرات، وعلي أن ألعب قرب المرمى بشكل أكبر، حتى تتاح لي المزيد من الفرص للتسجيل، وفي بعض الأحيان يمكني اللعب كرأس حربة، ولكني في الأصل لست كذلك، أحب أن أتمتع بالحرية في الملعب ولا يتم تقييدي بمنصب معين في الهجوم"

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