كريستيانو يتحدى زيدان :" لن ألعب أبدا رأس حربة "

وقال صاحب الكرة الذهبية لهذا العام، في مقابلة نقلتها صحيفة "أبولا" البرتغالية :" أؤكد لكم أني لن ألعب مطلقا كرأس حربة، لأني بدأت أنظر لكرة القدم بشكل مختلف، ولم أعد نفس اللاعب الذي بدأ مشواره قبل 10 سنوات في سبورتنغ لشبونة ومانشستر يونايتد، حيث كنت حينها جناحا صريحا"

وأضاف قائلا :" أصبحت أملك المزيد من القدرات، وعلي أن ألعب قرب المرمى بشكل أكبر، حتى تتاح لي المزيد من الفرص للتسجيل، وفي بعض الأحيان يمكني اللعب كرأس حربة، ولكني في الأصل لست كذلك، أحب أن أتمتع بالحرية في الملعب ولا يتم تقييدي بمنصب معين في الهجوم"