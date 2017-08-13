بوحفص يطمئن لاعبي بلوزداد مجددا وقوريشي يغادر التربص

واستغل المدير الرياضي الوطني السابق، تواجده في تونس للحديث مع اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني، الذين أكد لهم أنه سيلعب دور الوسيط بينهم وبين الإدارة، ويسعى لحل كل المشاكل التنسيقية التي يعاني منها الفريق.

وعلى صعيد آخر وعد رئيس الشباب محمد بوحفص، لاعبيه بتسوية وضعيتهم المالية، وتسديد ثلاثة رواتب شهرية متأخرة لهم، فور نهاية التربص وعودتهم لأرض الوطن، مطالبا الجميع بالتركيز على التدريبات فقط.

ومن المرتقب أن يخوض الشباب غدا مباراة ودية ثالثة أمام فريق تونسي من الدرجة الثالثة، قبل أن يختتم تربصه في سوسة بمواجهة رابعة يوم 16 أوت أمام نادي السواحلي الليبي.