براهيمي ضمن التشكيلة المثالية في البرتغال

اختير، ياسين براهيمي، صانع ألعاب الخضر ونادي "أف سي بورتو" البرتغالي لكرة القدم، اليوم الأحد، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الأولى للبطولة البرتغالية لكرة القدم.

وتمكن براهيمي من إحراز هدف في مباراة فريقه أمام نادي إيستوريل" الذي يضم مواطنه "رفيق حليش"، حيث انتهت بفوز ''الدراغاو" برباعية نظيفة.

وبفضل استعادته لمستواه المعهود، بات ابن مدينة "المنيعة" محل طلب عدة أندية أوروبية، علما أنّه رفض عرض "لازيو روما" الايطالي.

وعاش، براهيمي، بداية صعبة خلال الموسم الماضي، حيث لم يتم توظيفه كثيرا من قبل المدرب السابق "نونو اسبريتو" في مباريات النصف الأول، ليسجل عودة قوية في مرحلة الاياب، مستعيدا بذلك مكانته الأساسية في التعداد الأساسي، وأنهى التنانين الموسم في المركز الثاني خلف البطل "بنفيكا".