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"كنيش" غدا في السعودية لحسم صفقة القادسية

نشر يوم 2017/08/13 1729 0 مهدي فيراس "كنيش" غدا في السعودية لحسم صفقة القادسية
يُنتظر وصول المدافع الدولي الجزائري، رياض كنيش، غدا الاثنين للعربية السعودية، لحسم صفقة انتقاله إلى نادي القادسية الناشط في دوري الدرجة الأولى.

بعدما انتهى عقده مع نادي "وفاق سطيف"، أعلن رئيس القاسية "عبد الله بادغش" أنّ "كنيش" توصّل إلى اتفاق نهائي مع فريقه، وسيتقاضى كنيش (23 سنة)، راتبا شهريا يقدر بـ250.000 ريال سعودي (56.000 أورو).

وكان "الليبيرو" أجرى اختبارات مع نادي "أف سي تولوز" الفرنسي، لكنها لم تكلل بالنجاح، في الوقت الذي حاولت فيه عدة أندية جزائرية بينها "مولودية الجزائر" الفوز بخدماته، قبل غلق مرحلة الانتقالات الصيفية.

وكان "كنيش" التحق بوفاق سطيف المتوج ببطولة هذا الموسم، في 2015 قادما من "اتحاد الحراش"، ونجح "رياض" في فرض نفسه ضمن التعداد السطايفي ليصبح قطعة أساسية في فريق الهضاب العليا. 

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