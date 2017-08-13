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صديقة كريستيانو الحامل عاشت مشردة !!!

نشر يوم 2017/08/13 5809 0 عبد الرؤوف بن طيب صديقة كريستيانو الحامل عاشت مشردة !!!
فجرت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم، مفاجأة قوية بعدما أكدت أن الحسناء جورجينا رودريغيز، صديقة النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، عاشت طفولة بائسة بعدما تخلى عنها والديها.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الحسناء جورجينا روديرغيز، المزدوجة الجنسية، الإسبانية والأرجنتينية، تخلى عنها والدها إدواردو رودريغيز الذي يعيش في الأرجنتين، ووالدتها ماريا هيرنانديز التي تعيش في إيطاليا.

ويعيش نجم ريال مدريد علاقة حب مع الحسناء جورجينا رودريغيز، التي ينتظر منها إنجاب طفلة خلال الشهور المقبلة، أكدت عارضة الأزياء الشهيرة أنها حامل في شهرها السابع، وتنتظر انجاب المولودة في أكتوبر المقبل.

وقال مصدر مقرب من رونالدو وجورجينا لصحيفة برتغالية بارزة: "كل عائلة كريستيانو سعداء جدا بوصول المولودة الجديدة، الجميع يحب جورجينا وراضون عن هذه العلاقة".

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