حمّار يعود إلى سطيف لترسيم عقد ماضوي.. ونساخ، سيدهم وساعد يكسبون الثقة

أسدل وفاق سطيف الستار عن التربص المغلق الذي امتد على مدار أسبوعين في مدينة سوسة التونسية، والذي كثّف فيه الطاقم الفني الحصص التدريبية بمعدل حصتين يوميا، منذ انطلاق التربص، بعدد إجمالي وصل إلى 26 حصة تدريبية، تخللته 3 مواجهات ودية أمام النجم الساحلي التونسي، هلال الشابة ونادي السويحلي الليبي، حيث فاز في مواجهتين وتلقى هزيمة نكراء في أول مواجهة ودية، وقد أشرك الطاقم الفني جميع اللاعبين الحاضرين في المواجهات الثلاث مكنته من أخذ فكرة دقيقة عن العناصر المستقدمة، آخرهم الغابوني أبوامبو الذي شارك في المواجهة الودية الأخيرة، كما عرف التربص عدة اهتزازات، بداية بغياب 6 لاعبين أساسيين قبل التحاق الثلاثي ناجي، أمقران وأبوامبو، ثم قضية المدرب المساعد زرڤان الذي غادر التربص بسبب خلاف مع المدرب الرئيسي، ثم حادثة منع المهاجم الشاب بونادير من التدرب بسبب مناوشاته في كل مرة مع واحد من زملائه، ثم الاشتباك بالأيدي بين آيت واعمر وجابو، وهي أحداث لم تمنع المدرب ماضوي من إبداء ارتياحه لنجاح التربص وتطبيقه لكامل البرنامج التدريبي المسطر، رغم عدم حسم معالم التشكيلة الأساسية. هذا ويعود الرئيس حمّار إلى سطيف اليوم بعد نهاية عطلته التي قضاها رفقة عائلته في تونس، حيث سيباشر مهامه على رأس الفريق بعد أن ناب عنه العضو إبراهيم العرباوي، وستكون مهمة ترسيم العقد مع المدرب ماضوي قبل انطلاق المنافسة الرسمية، بعد أن تمّ الاتفاق على غالبية النقاط ولم تبق سوى بعض التفاصيل وتسديد المستحقات العالقة للمدرب.

الاستئناف أمسية الخميس بحضور الثلاثي الدولي

سيستفيد لاعبو الوفاق بعد العودة من تربص تونس، اليوم، من راحة يومي الثلاثاء والأربعاء، قبل مباشرة التدريبات مع موعد الاستئناف أمسية الخميس وبداية المرحلة الأخيرة من التحضيرات استعدادا لمواجهة الجولة الأولى من البطولة أمام اتحاد الحراش، والتي ستعرف التحاق الثلاثي الدولي زيتي، جحنيط وبدران، بعد أن أنهوا ارتباطاتهم مع المنتخب، حيث سيكونون في أول حضور رفقة المستقدمين الجدد، ومن ثمة بداية البحث عن الانسجام والتشكيلة الأساسية.

ماضوي غير قلق بخصوص التشكيلة الأساسية

أشار المدرب ماضوي عقب نهاية المباراة الودية الأخيرة أمام نادي السويحلي، إلى أنه لم يحسم التشكيلة الأساسية التي ستكون حاضرة في أول مواجهة أمام اتحاد الحراش، معتبرا هذه المسالة لن تقلقه وأنه سيستغل تحضيرات سطيف لضبط التعداد الأساسي، خاصة مع التحاق الثلاثي الدولي جحنيط، زيتي وبدران، مؤكدا أنه غير قلق تماما من هذا الجانب بعد أن تأكد من تطبيق البرنامج التدريبي المسطر.

نساخ، سيدهم وساعد يكسبون ثقة ماضوي

يبدو أن نساخ في الجهة اليسرى، سيدهم في الوسط الدفاعي والمدافع الشاب ساعد في المحور قد انتزعوا ثقة المدرب ماضوي، بدليل إبقائهم طيلة 90 دقيقة، رغم أنهم شاركوا في المواجهتين السابقتين والأكثر حضورا في التربص منذ انطلاقه، ويبقى الثلاثي جديد التشكيلة الأساسية منذ أول مواجهة، حيث إن تأخر التحضيرات لدى الغابوني تؤجل موعد دخوله ومنافسة سيدهم، فيما لا يوجد منافس على الجهة اليسرى وفي محور الدفاع للثنائي نساخ وساعد على التوالي، في انتظار الكشف عن التشكيلة بعد العودة إلى سطيف، وقبل لحظات عن موعد الجولة الأولى.

الغابوني أوبامبو شارك 90 دقيقة في المحور

فضّل الطاقم الفني منح الغابوني أوبامبو أطول فترة من اللعب حتى يستعيد جاهزيته ويتدارك التأخر في التحضيرات، إضافة إلى تأقلمه مع طريقة لعب التشكيلة وإشراكه طيلة 90 دقيقة، مما سمح له بأخذ فكرة عن قدرات اللاعب، رغم عدم إقحامه في منصبه الأصلي في وسط الميدان الدفاعي، حيث لعب في المحور إلى جانب المدافع الشاب ساعد، ويبدو أن الهدف كان أخذ فكرة عن مستوى اللاعب وإعداده بدنيا، إضافة إلى تأقلمه بشكل تدريجي خاصة أن المحضر البدني كان قد أبدى قلقه من التأخر البدني الذي يعاني منه اللاعب الغابوني.

الرديف في مواجهة البرج اليوم والعودة الخميس

تواجه تشكيلة الرديف اليوم نظيرتها من أهلي البرج في ملعب 20 أوت بالبرج، في ثاني مباراة لأشبال المدرب فيصل صفيح بعد المواجهة الأولى أمام مولودية العلمة، على أن يجري لقاء العودة بين التشكيلتين في ملعب الباز أمسية الخميس، والذي سيكون آخر لقاء ودي للرديف قبل إسدال الستار عن التربص التحضيري الذي دام 10 أيام، لكن النقطة السلبية تكمن في أنه كان تربصا مفتوحا وليس مغلقا، حيث يقيم اللاعبون في مقر سكناهم بعد موعد الحصة المسائية.