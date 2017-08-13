روما يمهل ليستر 48 ساعة للرد على عرض محرز أو الانسحاب

أمهل نادي روما، إدارة ليستر سيتي الانجليزي 48 ساعة للرد النهائي على العرض الذي تقدم به النادي الإيطالي للظفر بخدمات متوسط الميدان الجزائري الدولي رياض محرز، وذلك حسبما كشفت عنه عدة تقارير محلية صادرة أمس، والتي أكدت أن المدير الرياضي لنادي روما مونشي، والذي يقضي حاليا عطلة قصيرة رفقة عائلته، اتصل ببعض مسؤولي إدارة الثعالب ومنحهم مهلة إلى غاية يوم الغد الثلاثاء لاتخاذ موقف نهائي بشأن العرض المقدم لمحرز، وفيما إذا كانت ستقبل العرض الأخير المقدم لها أو أنها سترفض مثلما كان الحال مع المقترحات السابقة، ومن المؤكد أن الهدف من هذا القرار هو الضغط على ليستر سيتي لقبول العرض الأخير المقدر بحوالي 35 مليون أورو، بعد أن أكد النادي الانجليزي في كل مرة تمسكه بمطلبه المقدر بـ50 مليون أورو مقابل التخلي عن محرز.

وحسب ذات التقارير فإن المدير الرياضي لنادي روما سيغلق بصفة نهائية باب المفاوضات بعد المهلة المحددة، خاصة وأن الموسم سينطلق بعد أسبوع من الآن وسيستهله روما بمواجهة المضيف أتلانتا. من جهته، يسعى وكيل أعمال اللاعب إلى التوسط وإيجاد حل يرضي جميع الأطراف لغلق هذه المسألة التي دامت طويلا. تجدر الإشارة إلى أن إدارة روما اقترحت 23 مليون أورو لانتداب محرز، ثم رفعت المبلغ إلى 30 مليون أورو، وتقدمت بعرض ثالث قدره 35 مليون أورو، لكن ليستر رفض المقترح واشترط حوالي 50 مليون أورو لِتسريحه.