زيدان : اليوم سنفرح للفوز لكننا لم نحسم شيء

:" أنا اليوم فخور بفريقي ،فخور باللاعبين ،لقد قاتلوا و هم منقوصين عدديا و قدموا كل شيء ، أريد شكرهم،أنا فخور بهم ،لن أقع في فخ الفرحة المبالغ فيها ،اليوم سنفرح للفوز لكن لم نحسم شيء ، سيكون أمامنا كلاسيكو يوم الأربعاء . " ، ورفض زيدان التعليق عن قضية طرد لاعبه رونالدو في وقت أكد فيه أن فريقه سيطعن في قرار الحكم لأعادة النظر في القضية :" كما جرت العادة لن أتحدث عن موضوع الحكام ، البطاقات كانت قوية نوعا ما لكن لا يمكننا فعل شيء حيال قرارات الحكام، لكن سوف نقوم بكل ما يمكننا القيام به من إجراءات ليتواجد كريستيانو يوم الأربعاء"