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زيدان : اليوم سنفرح للفوز لكننا لم نحسم شيء

نشر يوم 2017/08/13 339 0 اذم. ع زيدان : اليوم سنفرح للفوز لكننا لم نحسم شيء
تحدث مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان في المؤتمر الصحفي عقب فوز فريقه بثلاثية لهدف أمام الغريم برشلونة في كامب نو سهرة اليوم الأحد و قال

 :" أنا اليوم فخور بفريقي ،فخور باللاعبين ،لقد قاتلوا و هم منقوصين عدديا و قدموا كل شيء ، أريد شكرهم،أنا فخور بهم ،لن أقع في فخ الفرحة المبالغ فيها ،اليوم سنفرح للفوز لكن لم نحسم شيء ، سيكون أمامنا كلاسيكو يوم الأربعاء . " ، ورفض زيدان التعليق عن قضية طرد لاعبه رونالدو في وقت أكد فيه أن فريقه سيطعن في قرار الحكم لأعادة النظر في القضية  :" كما جرت العادة لن أتحدث عن موضوع الحكام ، البطاقات كانت قوية نوعا ما لكن لا يمكننا فعل شيء حيال قرارات الحكام، لكن سوف نقوم بكل ما يمكننا القيام به من إجراءات ليتواجد كريستيانو يوم الأربعاء" 

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