بوسكيتس : مهمتنا أصبحت تقريبا شبه مستحيلة

اعترف مدافع برشلونة ،الدولي الإسباني سيريجو بوسكيتس بصعوبة مأمورية فريقه على تدراك الهزيمة التي مني بها في لقاء ذهاب الكلاسيكو الإسباني سهرة اليوم أمام الغريم ريال مدريد 1-3 بالكانب نو ،و قال عن حظوظ البارصا في التتويج بالسوبر :" النتيجة صعبة لكن سنذهب للبرنابيو ونحاول العودة ،لا توجد اعذار لهذه الخسارة ،العودة صعبة جداً،الاشياء اصبحت سوداء ولكن هيا نحاول، اصبح امراً تقريباً مستحيلا ولكن لا اعذار علينا ان نتحد لاتوجد طريقة اخرى سوى ذلك ،الفريق لا يحتاج لاعبين جدد من أجل النتائج نحتاج توقيعات جديدة لأننا بحاجة إليها."