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بوروسيا دورتموند تعاقب ديمبيلي بسبب برشلونة

نشر يوم 2017/08/14 115 0 ياسر أغويلاس بوروسيا دورتموند تعاقب ديمبيلي بسبب برشلونة
لم يمر غياب المهاجم الفرنسي الشاب، عثمان ديمبيلي عن الحصة التدريبية للفريق صباح الجمعة، مرور الكرام عليه، حيث ان ادارة بوروسيا دورتموند، عاقبته بشدة بسبب خرجته الغير القانونية، علما ان الإدارة ابعدت اللاعب الدولي الفرنسي عن الفريق لإشعار غير محدد.

هذا وغاب عثمان ديمبيلي عن حصة الاستئتناف التي خاضها الفريق صباح الجمعة بسبب انشغالاته بعرض النادي الكتالوني برشلونة الذي يسعى وراءه خلال هذه الفترة قصد التعاقد معه، لكن ادارة النادي الالماني، رفضت جملة وتفصيلا الاستغناء عن نجمها خلال هذه الصائفة.

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