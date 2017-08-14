بوروسيا دورتموند تعاقب ديمبيلي بسبب برشلونة

هذا وغاب عثمان ديمبيلي عن حصة الاستئتناف التي خاضها الفريق صباح الجمعة بسبب انشغالاته بعرض النادي الكتالوني برشلونة الذي يسعى وراءه خلال هذه الفترة قصد التعاقد معه، لكن ادارة النادي الالماني، رفضت جملة وتفصيلا الاستغناء عن نجمها خلال هذه الصائفة.