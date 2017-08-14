بالصور- "أوسين بولت" يحظى بوداع أسطوري

أكثر من 60 ألف مشجع وقفوا احتراما لإنجازات الأسطورة، حيث يعتبره الكثيرون أفضل رياضي على مر التاريخ، في رياضة ألعاب القوى، تبعا لافتكاكه ثماني ميداليات أولمبية في دورات 2008، 2012 و2016، فضلا عن 12 ذهبية في بطولات العالم بين 2009 و2015، قبل أن يفشل في الفوز بالذهب في مونديال لندن، حيث فاز بالميدالية البرونزية في سباق الـ 100 متر، وانسحب من سباق 4 مرات 100 متر تتابع بسبب الإصابة.

وصرّح العدّاء الجامايكي: "من المحزن مغادرة مضمار الـ 100 متر، عشت أوقاتا رائعة، حان وقت الإعتزال".

وقام "بولت" بدورة شرفية في الملعب الأولمبي تحت تصفيقات الجماهير الحاضرة