"حدّاد" يصل تركيا لمواكبة تحضيرات سوسطارة

فور وصوله إلى مقر تربص الفريق، اجتمع حداد باللاعبين ومسؤولي الطاقم الفني، أين تلقى تقريرا شاملا عن الظروف التي سار عليها تربص خلال الـ10 أيام التي قضتها التشكيلة لحد الآن بتركيا، كما إستمع لبعض اللاعبين، الذين طالبهم بالكشف عن أي نقائص تخص التربص في حال وجودها، قبل أن يحفز الجهاز الفني وعناصره على مواصلة التحضير بكل جدية، لتسجيل انطلاقة قوية خلال الموسم الكروي المقبل.

وسيستمر تربص "سوسطارة" بتركيا، إلى غاية هذا الخميس، ومن المنتظر أن يواجه أشبال المدرب بول بوت، أمسية اليوم الإثنين، نادي "بيلديسي" التركي، في ثالث مواجة ودية لهم خلال هذا التربص.