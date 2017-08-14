"محرز" لا يريد روما ويتجه للبقاء في "ليستر"

تمكن الصحفي الإيطالي "أليساندرو سكيافوني"، من رصد "وحيد محرز" رفقة المهاجم الدولي الجزائري "إسلام سليماني" لدى تواجدهما في فندق "لاندمارك" بالعاصمة البريطانية لندن، قبل مواجهة "الثعالب" لمدافع "أرسنال" في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعبر مدونته الرسمية على "الأنترنت"، وصفحته الرسمية في شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر"، نشر الصحفي الإيطالي حديثه مع الرجلين، حيث أكد أنّ شقيق "محرز" كشف للاعب الأسبق لشباب بلوزداد، أنّ خرج مدرسة "لوهافر" لا يريد الإنتقال إلى روما الإيطالي، ونقل عنه: "الحقيقة أنّ محرز لا يريد الإنتقال إلى روما، كرة القدم في إيطاليا لم تعد كما كانت سابقا، وليست على ما يرام، ولا أحد يشاهد الدوري الايطالي" (...).

وجاء في الإفادة المذكورة، أنّ "سليماني" أكّد النقيض، بتشديده على رغبة "محرز" في ترك الثعالب هذا الصيف، لكن في حال عدم تلقيه أي عرض، فإنه سيكون مضطرا لقبول عرض روما، حسب ما جاء في التسجيل، بينما تمنى شقيق "الثعلب" محرز بقائه في فريقه الحالي، لكن في حال تواصل الوضع عليه، فإنّ الأمر سيكون معقّدا خاصة وأنّ عرض "الذئاب" هو الوحيد.



