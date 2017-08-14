"حناشي" يلجأ للعدالة ويتوعدّ "المنقلبين"

ي تصريح مقتضب لـ "تلفزيون النهار"، أكد، حناشي، أنّه لجأ للقضاء من أجل "استعادة حقه" (..)، بعدما تمّت الإطاحة به أثناء تواجده في عطلة بالمغرب لقضاء العطلة، وقال في هذا الشان: "العدالة ستكون الفيصل بيني وبين المنقلبين عليّ، وسيكون كلامي معهم في المحكمة"، وأضاف: "لقد أودعت شكوى على مستوى محكمة تيزي وزو، والآن أشعر أنني في حالة جيدة، بعدما عدت من المغرب، وسنرى ما سنفعله معهم".

يُشار إلى أنّ أعضاء مجلس إدارة شبيبة القبائل قرروا الإثنين الماضي، سحب الثقة بالإجماع من "حناشي"، وأقروا فتح رأس مال شركة الفريق الأصفر والأخضر يوم 16 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى تشكيل (ديريكتوار) بقيادة "رشيد أزلاف" لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، ليتم وضع نقطة النهاية – نظريا - لامبراطورية "حناشي" التي دامت لأكثر من 24 سنة.