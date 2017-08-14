"ألكاراز" يُكافىء المحليين بـ "الراحة" بعد صدمة ليبيا!

فاجأ المدرب السابق لــ "غرناطة" مُحاربي الصحراء، "المحليين" وذلك عندما أعلم تشكيلته بأنه ستكون قادرة على مُغادرة مركز سيدي موسى منتصف نهار اليوم الإثنين على أن تعود لمركز سيدي موسى على الثالثة من مساء غد الثلاثاء، وهو الخيار الذي برّره التقني الإسباني بــ "إرهاق" اللاعبين بعد عودتهم من قسنطينة وهم يجرّون أذيال خيبة مُرّة، إثر خسارتهم أمام ليبيا (1 – 2)، ما يرهن حظوظ الجزائر في التأهل للشان 2018.

ويأمل "ألكاراز" أن يعود زملاء الحارس، شمس الدين رحماني، بروح جديدة في الساعات القادمة من أجل إستئناف العمل الجاد والسعي للتدارك أمام "أحفاد عمر المختار" مساء الجمعة القادم برسم لقاء الإياب الذي سيُقام بمدينة صفاقس التونسية.