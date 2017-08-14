فضيحة تحرّش للاعب مصري في البرتغال!

كشفت صحيفة "ريكورد البرتغالية"، أنّ اللاعب المصري، قام بالتحرش بإثنين من زوجات زملائه، بعد ثلاثة أيام فقط عن وصوله إلى البرتغال، وبعد قيامه بحصة تدريبية واحدة رفقة فريقه الجديد.

وكشفت المصادر ذاتها، أنّ إدارة الفريق هددت اللاعب المصري بفسخ عقده مع النادي البرتغالي وإعادته إلى نادي "باوك" اليوناني، إذا ما تأكدت الاتهامات.

من جهة أخرى نفى مدرب "فيرينسي" هذه الأخبار، مؤكدا أنّ اللاعب لم يتأقلم بعد في البرتغال.

في السياق نفسه، نفى اللاعب المصري، صحّة هذه الأخبار، مؤكدا أنه ينتظر وصول بطاقته الدولية من أجل المشاركة الرسمية مع نادي "فريرينسي" البرتغالي.