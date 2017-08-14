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رسميا.. كريستيانو رونالدو يعاقب بـ 5 مباريات

نشر يوم 2017/08/14 575 0 أمير بهلول رسميا.. كريستيانو رونالدو يعاقب بـ 5 مباريات
أعلنت الرابطة الإسبانية لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن إيقاف نجم ريال مدريد البرتغالي "كريستيانو رونالدو" لـ 5 مباريات كاملة بعد طرده في مباراة الأمس ضد برشلونة برسم السوبر الإسباني.

من المنتظر أن تستأنف إدارة النادي الملكي في قرار العقوبة، وحسب قناة "ريال مدريد" التلفزيونية التي وصفت طرد "الدون" بـ "الظالم"، فإنّ الرابطة الاسبانية ستقرر بشأن الطعن  صبيحة الأربعاء المقبل، يوما قبل مباراة العودة في كأس السوبر.
وجاء قرار إيقاف النجم البرتغالي، بمباراة واحدة في السوبر "مباراة العودة" بسبب البطاقة الحمراء و4 في الليغا بسبب دفعه للحكم معبرا عن غضبه منه، وسيغيب "صاروخ ماديرا" عن المباريات الأربع الأولى من "الليغا" أمام كل من ديبورتيفو لاكورونيا، فالنسيا، ليفانتي وريال سوسيداد.
وكانت الصحافة المدريدية هاجمت الرابطة الإسبانية التي انحازت إلى صف "ليو ميسي" الذي قام باللقطة ذاتها لـ "رونالدو" في كلاسيكو 2009، لكنه لم يعاقب بالإيقاف شأنه شأن مدرب أتليتكو مدريد "دييغو سيميوني" أين دفع الحكم لكن لم يعاقب.

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