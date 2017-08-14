"بودبوز": "الليغا حلم طفولتي.. وسأنسيكم في سيبالوس"

عبّر اللاعب السابق لنادي "مونبولييه" الفرنسي، عن سعادته لحفاوة الإستقبال الذي حظي به من قبل إدارة وجماهير "بيتيس"، وفي ندوة صحفية بمقر النادي، قال "رياض": "أنا جد سعيد بتواجدي هنا، أملك معلومات كثيرة عن بتيس عبر زميلي في المنتخب الجزائري عيسى ماندي الذي حدّثني كثيرا عن هذا النادي، وأنا فخور جدا بحمل ألوانه" .

"آمل أن تكون عودتي في أقرب وقت ممكن "

فيما يخص الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل منذ قرابة شهر، أكد "بودبوز" أنّ حالته الصحية تتحسن تدريجيا، وأنه قريب من العودة إلى الميادين مجددا، موضحا: "حالتي الصحية أفضل بكثير من ذي قبل، لا أستطيع تسبيق الأمور، لكن آمل أن تكون عودتي في أقرب وقت ممكن حتى أكون متاحا للمدرب".

"الكرة الإسبانية تعتمد على المهارات"

قال "بودبوز": "أعرف جيدا أن الكرة الإسبانية تعتمد على المهارات الفنية، وقد كنت أرغب في اللعب في هذا البطولة منذ الطفولة، لأنّ مهاراتي الفنية بإمكانها مساعدة الفريق على تحقيق النتائج الإيجابية وهذا ما أتمناه مستقبلا" .

وأعرب أحسن ممرر في الدور الفرنسي، الموسم الماضي، عن جاهزيته لتعويض الإسباني "داني سيبالوس" الذي إنتقل إلى ريال مدريد هذا الصيف قائلا: "هو لاعب جد موهوب، الأمر الذي فتح له أبواب الإنتقال إلى الريال، لدي طريقة لعب مختلفة عنه لكنني أعتقد أنني جاهز لتعويضه مستقبلا ومساعدة الأنصار على نسيانه".

"أفضّل اللعب في الوسط كما أجيد اللعب على الجناحين"

وإختتم صانع ألعاب الخضر حديثه بالتطرق إلى المنصب الذي سيشغله مع "بيتيس"، موضحا: "منصبي الحقيقي هو متوسط هجومي، كما أجيد اللعب على الأجنحة ، وهو ما جعلني أحسن لاعب ".

وفيما يخص المباراة الودية التي لعبها "بيتيس" أمام "إنتر ميلانو" الإيطالي، قال "رياض": "لقد تابعت المباراة، ووجدت أنّ الفريق يلعب كرة جميلة، وأنا من جهتي سأعمل جاهدا من أجل التأقلم مع طريقة لعب هذا الفريق".