العميد يُثير مخاوف "الشناوة" قبل الموسم الجديد

اتفق جميع مُتابعي "العميد" على أنّ الاستعدادات التي يجريها أشبال الفرنسي "بيرنارد كازوني" لا تُبشّر بالخير، بسبب توفر التقني الفرنسي على فترة لا تتجاوز العشرة أيام من أجل التعرف على عناصره، وهو ما يُعتبر مُدة قصيرة وغير كافية بالنسبة للمدرب السابق لـ "لوريون" بغرض وضع بصمته على التشكيلة.

لعاج: "اضطرابات تربص فرنسا عادية" !!

أكد رئيس مجلس إدارة العميد، زايد لعاج، أنّ الاضطرابات التي حدثت خلال تحضيرات "العميد" عادية، وصرح لـ "النهار تيفي": "واجهنا بعض المشاكل بسبب عدم رضانا عن ظروف الإقامة، وهذا أمر يحدث مع الكثير من الأندية وليس معنا فقط، ومن المستحيل أن تجد كل ما تريده بنسبة 100%".

وواصل قائلا: "التشكيلة عادت إلى مدينة سانت إيتيان، وتتمرن بطريقة عادية جدا، ونحن نقوم بعمل سيكولوجي من أجل التأقلم مع كل شيء يُصادفنا سواء في المُباريات أو التحضيرات".