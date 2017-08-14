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صحف كتالونيا تطالب بالريمونتادا في غياب كريستيانو

نشر يوم 2017/08/14 1 0 اذم. ع صحف كتالونيا تطالب بالريمونتادا في غياب كريستيانو
حتث صحف كاتالونيا الموالية لنادي برشونة لكرة القدم على ضرورة اعادة الإعتبار للبارصا في لقاء إياب كأس السوبر الإسباني الذي سيجمع الأربعاء بين ريال مدريد و برشلونة

قالت صحف اقليم  كتالونيا الإسباني على غرار موندو ديبورتيفو و سبورت أن غياب هداف ريال مدريد كريستيانو رونالدو عن لقاء إياب السوبر الإسباني سيكون فرصة مواتية للبارصا من أجل القيام بالريمونتادا و التتويج بكأس السبور بملعب برنابيو،و تعتقد هذه الصحف أن الريال لا يمكنه فعل اشياء كثيرة دون أفضل لاعب في العالم ،لكن صحيفة ميديتيرانيو رأت عكس ذلك حيث قالت :" نصف كأس السوبر الاسباني أبيض ،ريال مدريد تفوق على برشلونة حتى بعد طرد كريستيانو" . يذكر أن رونالدو عوقب بـ 5 مباريات بعد طرده في ذهاب السوبر الإسباني بالكاب نو. 

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