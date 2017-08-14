صحف كتالونيا تطالب بالريمونتادا في غياب كريستيانو

قالت صحف اقليم كتالونيا الإسباني على غرار موندو ديبورتيفو و سبورت أن غياب هداف ريال مدريد كريستيانو رونالدو عن لقاء إياب السوبر الإسباني سيكون فرصة مواتية للبارصا من أجل القيام بالريمونتادا و التتويج بكأس السبور بملعب برنابيو،و تعتقد هذه الصحف أن الريال لا يمكنه فعل اشياء كثيرة دون أفضل لاعب في العالم ،لكن صحيفة ميديتيرانيو رأت عكس ذلك حيث قالت :" نصف كأس السوبر الاسباني أبيض ،ريال مدريد تفوق على برشلونة حتى بعد طرد كريستيانو" . يذكر أن رونالدو عوقب بـ 5 مباريات بعد طرده في ذهاب السوبر الإسباني بالكاب نو.