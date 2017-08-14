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فيغولي :" اللعب في غالاتاسراي كان يستهويني وفرحت لاستقبال الجماهير "

نشر يوم 2017/08/14 3482 0 عبد الرؤوف بن طيب فيغولي :" اللعب في غالاتاسراي كان يستهويني وفرحت لاستقبال الجماهير "
أدلى الدولي الجزائري سفيان فيغولي، بأولى التصريحات له عقب ترسيم صفقة التحاقه بنادي غالاتاسراي التركي، وأجاب عن بعض الأسئلة التي وجهت له من قبل الإعلام المحلي.

وقال اللاعب السابق لنادي فالنسيا :" الإعلام ظل لفترة طويلة وهو يتحدث عن التحاقي بالبطولة التركية، وكنت دوما مهتما بهذه الفكرة حتى أخوض تجربة جديدة في مشواري، كما أني كنت معجبا بـ غالاتاسراي الذي يبقى فريقا كبيرا وعريقا، وأنا سعيد جدا بعد ترسيم الصفقة وانضمامي رسميا لهذا النادي، الذي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة، وسعدت كثيرا بالترحاب الكبير الذي لقيته من محبي الفريق منذ وصولي".

" جئت إلى تركيا من أجل اللقب ولمست لدى الجميع حماسا شديدا "

وأضاف قائلا :" اليوم تنقلت لأول مرة إلى ملعب الفريق، وأعجبت به كثيرا وبمرافقه، كما أني ذهلت من الحضور الجماهيري القوي واستقبالهم الحار، ولمست لدى كل محبي الفريق ولاعبيه حماسا شديدا لتقديم أفضل مشوار هذا الموسم"، مضيفا :" لدي طموحات كبيرة وقدمت إلى غالاتاسراي من أجل الفوز باللقب، أنا هنا من أجل حصد البطولات وكتابة صفحة جديدة في مشواري".

وأعلن نادي غالاتاسراي التركي، عن إتمام صفقة الدولي الجزائري بشكل رسمي، مقابل 4.25 مليون أورو من نادي ويست هام يونايتد الانجليزي.

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