أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

زوجته :" روني يصيب أطفالنا بالكآبة وأحيانا أشكك في قواه العقلية "

نشر يوم 2017/08/14 3247 0 عبد الرؤوف بن طيب زوجته :" روني يصيب أطفالنا بالكآبة وأحيانا أشكك في قواه العقلية "
تحدثت كولين روني، زوجة النجم الدولي الانجليزي، واين روني، عن بعض الجوانب من حياتها الزوجية مع مهاجم ايفرتون حالياً وأسطورة مانشستر يونايتد سابقاً.

وقالت كولين روني :" واين شخص كسول للغاية، لا يرمي حتى كيس الفضلات خارج المنزل، لا أستطيع الاعتماد عليه في أي شيء وأحيانا ينسى حتى ما أطلبه منه، فمرة طلبت منه أن يوصل ظرف رسالة إلى البريد في طريقه إلى المنزل، لكني اكتشفت بعد أسبوع أن الرسالة لا تزال بسيارته، ما جعلني أشكك حتى في قواه العقلية، لكنه يجعلني أضحك دائما عندما يمزح معي ويروي نكته السخيفة". 

وختمت :" روني شخصية مرحة وعطوف مع أبنائه، حيث يقضي معظم الوقت في الحديث معهم عن المباريات، وكثرة غوصه في مواضيع الكرة يزعجني، وحتى أطفالنا يصيبهم أحياناً بالكآبة"

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا