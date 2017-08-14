زوجته :" روني يصيب أطفالنا بالكآبة وأحيانا أشكك في قواه العقلية "

وقالت كولين روني :" واين شخص كسول للغاية، لا يرمي حتى كيس الفضلات خارج المنزل، لا أستطيع الاعتماد عليه في أي شيء وأحيانا ينسى حتى ما أطلبه منه، فمرة طلبت منه أن يوصل ظرف رسالة إلى البريد في طريقه إلى المنزل، لكني اكتشفت بعد أسبوع أن الرسالة لا تزال بسيارته، ما جعلني أشكك حتى في قواه العقلية، لكنه يجعلني أضحك دائما عندما يمزح معي ويروي نكته السخيفة".

وختمت :" روني شخصية مرحة وعطوف مع أبنائه، حيث يقضي معظم الوقت في الحديث معهم عن المباريات، وكثرة غوصه في مواضيع الكرة يزعجني، وحتى أطفالنا يصيبهم أحياناً بالكآبة"