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"الموب" تكتسح وداد بوفاريك وديا بسباعية

نشر يوم 2017/08/14 59 0 مهدي فيراس "الموب" تكتسح وداد بوفاريك وديا بسباعية

اكتسح نادي "مولودية بجاية" لكرة القدم الهابط إلى الرابطة الثانية لكرة القدم، اليوم الإثنين، وداد بوفاريك الناشط في بطولة الهواة وسط، بسباعية نظيفة في لقاء ودي بملعب الحماية المدنية بالدار البيضاء في العاصمة، استعدادا للموسم الكروي المقبل 2017-2018.

ساهم في تسجيل هذه السباعية كل من نوبلي (ثلاثة أهداف) وتواتي (هدف) وبن عمارة (هدف) وبلقاسمي (هدف) ونزواني (هدف).

وكان "الموب" خاض عدة لقاءات ودية تحضيرية، بقيادة المدرب الجديد "مصطفى بسكري"، سيما عندما كان متواجدا بحمام بورقيبة بتونس في إطار تربصه التحضيري هناك.

وكانت تشكيلة "يما قورايا" قد فازت على كل من اتحاد واد أميزور (4-0) وأولمبي المدية (3-0)، فيما تعادلت أمام العائد إلى الرابطة الأولى اتحاد البليدة (0-0) وشباب قسنطينة من حظيرة النخبة أيضا بـ(0-0)، لكنها خسرت أمام أهلي برج بوعريريج (الرابطة الثانية) بنتيجة (1-2).

 

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