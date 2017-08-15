3 ملايير سنتيم مقابل تواجد جابو وجحنيط في القائمة الإفريقية

اللاعبون من المطار إلى البنك مباشرة للتأكد من ضخ 3 أجور

اشترط ثنائي وفاق سطيف جابو وجحنيط، خلال مفاوضاتهما مع الرئيس حسان حمّار بخصوص مقترح تمديد العقد لفترة 6 أشهر إضافية، أي إلى غاية جوان 2018، الحصول على كامل مستحقاتهما العالقة من الموسم المنصرم مقابل التوقيع على العقد الجديد، فجابو لازال يدين بـ3 أجور شهرية، بمبلغ إجمالي يفوق مليار و200 مليون، فيما يدين زميله جحنيط بأكثر من 9 أجور شهرية، خاصة أنه لم يتلق سنتيما واحد منذ بداية الموسم الحالي، بمبلغ إجمالي يفوق مليار و800 مليون، بمعل 200 مليون شهريا، خاصة أن الإدارة في عجالة من أمرها لإنهاء القضية وإيداع العقود الجديدة في هذه الفترة، خاصة أن التأخر إلى غاية شهر ديسمبر، موعد نهاية ارتباط اللاعبين، سيجعلهما محسوبين ضمن المستقدمين خلال الميركاتو الشتوي، إضافة إلى أن الإدارة تريد تمديد عقديهما حتى تضعهما ضمن القائمة الإفريقية المعنية بحضور النسخة القادمة من منافسة رابطة الأبطال الإفريقية، التي تودع قبل شهر ديسمبر القادم، حسب الآجال المحددة من قبل الاتحاد الإفريقي، مما يزيد من متاعب الرئيس حمّار المالية في هذه الفترة، والمطالب بتوفير 3 ملايير على الأقل لضمان تواجد الثنائي في القائمة الإفريقية. تجدر الإشارة إلى أن القوانين تتيح للثنائي التمديد لـ6 أشهر في هذه الفترة.

المهمة القادمة إقناع ربيعي وحدوش

وضع الرئيس حمّار قائمة أخرى للاعبين القدامى قصد إقناعهم بتمديد عقودهم إلى موسمين إضافيين، على رأسهم ربيعي وحدوش، خاصة أن الثنائي ينتهي عقده شهر جوان 2018، ومن ثم ضمان بقاء نواة التشكيلة الموسم القادم وعدم تكرار سيناريو المدافع كنيش، الذي اكتفى باللعب موسمين والمغادرة بعد أن أصبح قطعة أساسية في فريقه، في انتظار وضع اسم الحارس خيري لتمديده عقده قبل غلق قائمة العناصر المعنية بالتمديد، وهي 5 أسماء، كل من جابو، جحنيط، ربيعي، حدوش والحارس خيري.

اللاعبون من المطار إلى البنك مباشرة

ستكون وجهة عناصر وفاق سطيف خاصة القدامى منهم، بعد الوصول إلى المطار اليوم قادمين من تونس، مباشرة إلى البنك، من أجل الاطلاع على حساباتهم البنكية والتأكد من وصول أجرة شهرين إلى 3 أجور، مثلما اتزمت به الإدارة، التي أكدت لهم مباشرة ضخ جزء من مستحقاتهم العالقة مباشرة بعد إسدال الستار عن التربص التحضيري، خاصة أن غالبية القدامى يدينون بأكثر من 5 أجور شهرية، مما يجعل الجانب المالي أكبر تحدّ يواجه إدارة حمّار في بطولة الموسم القادم.

حمّار يبدأ جولة عاصمية لضمان عقود التمويل

يباشر الرئيس حمّار جولة عاصمية لملاقاة مسؤولي عدة شركات والعمل على إقناعهم بإبرام عقود تمويل، تحسبا لبطولة الموسم القادم، وكان حمّار الأيام الفارطة على وشك إنهاء تفاصيل الاتفاق مع مؤسستين وطنيتين حرص على عدم الكشف عنهما، ليتم تأجيل حسم الأمور إلى ما بعد العطلة، حيث يراهن على إيجاد عقود تمويلية لتدارك خسارة عقد «جازي» الذي كان ينعش الخزينة سنويا بمبلغ يفوق 11 مليارا.

ماضوي متفائل بمستوى الغابوني أوبامبو

في أول رد فعل له بعد مشاركة الوسط الدفاعي الغابوني أوبامبو في المباراة الودية الأخيرة أمام نادي السويحلي الليبي، أبدى المدرب ماضوي ارتياحه وتفاؤله بهذه الصفقة، مشيرا إلى امتلاكه مؤشرات وملامح لاعب بمقدوره البروز، ويبقى الجميع ينتظر استعادة اللاعب جاهزيته البدنية ودخوله المنافسة الرسمية للحكم عن مستواه، خاصة أن زميله سيدهم الذي يلعب في نفس منصبه رفع المنافسة إلى أعلى المستويات.

أمقران سيبدأ الموسم أساسيا وبن عياد وناجي ينتظران

عرف المهاجم الشاب أمقران كيفية استغلال عدم تأقلم الوجه الجديد بن عياد، الذي صام عن التهديف خلال المباريات الودية الثلاث، والتأخر الذي يعاني منه المهاجم ناجي، فرغم اكتفائه بالمشاركة في شوط واحد فقط إلا أنه تمكن من هز الشباك، ليكون في أحسن رواق لمباشرة الموسم أساسيا بداية من لقاء اتحاد الحراش، خاصة بعد أن أبدى ماضوي استياءه من غياب الفعالية لدى بن عياد.

رديف بارادو في تربص بالباز

يدخل رديف نادي بارادو في تربص مغلق اليوم على مستوى المدرسة الرياضية الباز، يدوم 4 أيام تتخلله مباراة ودية أمام اتحاد سطيف، وسيكون رديف بارادو على موعد مع لقاء رديف وفاق سطيف الذي يقيم معسكرا في الباز منذ أكثر من أسبوع، والذي ينتهي أمسية الخميس القادم، حيث تحضر التشكيلة السطايفية من أجل الدفاع عن لقب بطولة الموسم المنصرم.