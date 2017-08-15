مشاركتنا في مونديال ألعاب القوى كارثية ومرسلي وبولمرقة لم يصلا للمستوى العالي بالزرنة

«مناورات الاتحاديات يقودها أشخاص معروفون ويجب ترك ألعاب القوى لأهل الاختصاص»

انتقد رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف، بشدة، مشاركة العدائين الجزائريين في البطولة العالمية لألعاب القوى، التي احتضنتها العاصمة الانجليزية لندن، وأبدى عدم رضاه بسبب المستوى الذي قدمه العداؤون الثمانية الذين مثلوا الجزائر في تلك التظاهرة، والذين عادوا كلهم خائبين.

وأوضح بيراف في هذا الصدد في تصريح لـ«النهار»: «مشاركة الجزائر في البطولة العالمية لألعاب القوى كانت كارثية من جوانب عديدة، بداية بعدد العدائين الذين شاركوا في الدورة والمقدر بثمانية فقط، لكن المشكل ليس في العدائيين بل في طريقة التكفل بهم ونقص التحضيرات للموعد العالمي الذي يتطلب البروز فيه استراتيجية عمل وبرنامجا دقيقا من طرف خبراء»، وأضاف: «كنا بعيدين كل البعد عن المستوى العالي، وحان الوقت لترك المسؤولية للمختصين، مرسلي وبولمرقة تحدثا بعد المشاركة في المونديال وطالبا بتنحية رئيس الاتحادية، حديثهما لم يأتِ من العدم وهما على دراية بما يحدث، الثنائي الذي تحدثت عنه شرف الجزائر في محافل دولية ولم يصل إلى ذلك المستوى بـ«الزرنة»، بل بالعمل الجاد». تجدر الإشارة إلى أن غالبية العدائين إما خرجوا من الأدوار الأولى أو انسحبوا بسبب الإصابة، ماعدا بلال ثابتي الذي أقصي من الدور النهائي في سباق 3 آلاف متر موانع. وعن كثرة الخلافات بين هيئته وبعض الاتحاديات قال براف: «ليس لدي أي مشكل شخصي مع الاتحاديات، وأنا أعمل في إطار الدستور الأولمبي، ولهذا لا بد من احترام متبادل، المناورات التي تحدث من طرف بعض الاتحاديات ليست هي المسؤولة عنها، وإنما ذلك فعل أطراف معروفين»، وفيما إذا لقي الطلب الذي تقدم به لوزير الشبيبة والرياضة الهادي ولد علي للجلوس على طاولة واحدة ومناقشة الأمور المتعلقة بالرياضة الجزائرية قال: «وجهت نداء للوزير للجلوس على طاولة واحدة، وأنا في الانتظار، لابد من العمل في مصلحة الرياضة، واللجنة الأولمبية ليس لديها مشاكل مع أي كان، هناك وزارة مسؤولة ونحن نحترم كل الأطراف، لكن من المستحيل مواصلة العمل فقط من خلال الرسائل والتصريحات المتبادلة عبر الصحف، لأن الشجاعة في الميدان لا بالكلام والأمر يتطلب الكثير من الانضباط».