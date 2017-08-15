الشناوة ينتقدون عواج بسبب "الفايسبوك"

خرج لاعب مولودية الجزائر لكرة القدم، سيد أحمد عواج عن الإلتزامات، وظهر سهرة اليوم الإثنين في فيديو مباشرعلى موقعه الإجتماعي "فايسبوك"، وهو يحدث جماهير المولودية و يدردش معهم، الأمر الذي لم يعجب أنصار العميد الذين طلبوا منه الذهاب للنوم عوض السهر مع "الفايسبوك" في مختلف تعليقاتهم مع ابن وهران، و المعروف عن الأندية المحترفة منع وسائل التواصل الإجتماعي على لاعبيها و إلزامهم النوم المبكر،غير أن الأمر يبدو مختلفا مع ادارة العميد التي اختلطت عليها الأمور في تربص فرنسا، بدءا بتغير مقر التربص بالتنقل من مدينة تين الى سانت اتيان و اللعب مع فرق مجهرية في صورة كوت شود المنتمي الى القسم الشرفي.