أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

الشناوة ينتقدون عواج بسبب "الفايسبوك"

نشر يوم 2017/08/14 927 0 اذم .ع الشناوة ينتقدون عواج بسبب "الفايسبوك"

 

خرج لاعب مولودية الجزائر لكرة القدم، سيد أحمد عواج عن الإلتزامات، وظهر سهرة اليوم الإثنين في فيديو مباشرعلى موقعه الإجتماعي "فايسبوك"، وهو يحدث جماهير المولودية و يدردش معهم، الأمر الذي لم يعجب أنصار العميد الذين طلبوا منه الذهاب للنوم عوض السهر مع "الفايسبوك" في مختلف تعليقاتهم مع ابن وهران، و المعروف عن الأندية المحترفة منع وسائل التواصل الإجتماعي على لاعبيها و إلزامهم النوم المبكر،غير أن الأمر يبدو مختلفا مع ادارة العميد التي اختلطت عليها الأمور في تربص فرنسا، بدءا بتغير مقر التربص بالتنقل من مدينة تين الى سانت اتيان و اللعب مع فرق مجهرية في صورة كوت شود المنتمي الى القسم الشرفي.   

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا