"بن سبعيني" لا يزال مطلوبا بقوة في الشمال الفرنسي

لا يزال الأرجنتيني "مارسيلو بيلسا" راغبا في الحصول على خدمات المدافع الصاعد للخضر، وهو ما يُفسر تقديم إدارة فريق الشمال الفرنسي لعرض رسمي جديد من أجل شراء عقد خريج "بارادو" من "ران"، وهو المُقترح الذي لم يجد إلى حدّ الساعة آذانا صاغية لدى الرئيس "روني رويلو" بإعتبار أنّ المدرب الفرنسي "كريستيان غوركوف" مُتمسك بـ "بن سبعيني" نظرا لصغر سنه وتعدد مناصبه.

نُشير إلى أنّ مُسيري ليل عازمون على مواصلة محاولة خطف خريج مدرسة بارادو، بدليل أنّ المُقترح الأخير الذي قدّموه كان مُغريا بوضعهم 10 ملايين أورو على الطاولة إضافة إلى المهاجم "نيكولا دوبريفيل"، وهو ما قد يدفع فريق منطقة "لابروتون" لتغيير موقفه.