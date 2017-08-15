بالصور- أعمال شغب ونيران في كأس ألمانيا

لكن ما حدث أثناء المباراة عكّر صفوها تماما، حيث اندلعت أعمال شغب بين جمهور الفريقين، وجرى تبادل التراشق بالمفرقعات والشماريخ، ما استدعى تدخّل رجال الإطفاء من أجل إخماد النيران، كما اضطر الحكم لإيقاف المباراة في الدقيقة الـ77، حيث أكد أنه لا يمكن مواصلة المباراة في مثل هذه الظروف، قبل أن يتراجع ويكمل المباراة إثر هدوء الأمور.

هذه الصورة أصبحت تتكرر بصورة كبيرة في ألمانيا، فخلال الموسم الماضي شهدت "البوندسليغا" في مختلف درجاتها، العديد من أعمال الشغب بالطريقة ذاتها، ما يجعل الإتحاد الألماني يدرس طريقة جديدة لإيقاف "أعمال العنف".