نحو نقل مباراة زامبيا- الجزائر إلى بلد محايد!

الأمور لا تبشر بالخير في الأراضي الزامبية، فالحالة السياسية مضطربة بشكل كبير بعد تبادل الاتهامات منذ الاعلان عن الرئيس الجديد، حيث يجزم قطاع واسع من الشعب الزامبي بـ "تلاعب في الأصوات"، ما اضطرهم للخروج الى الشارع أين أدى ذلك لانفلات أمني.

وحتى الصحفيين من دول عالمية آخرى لم تمنح لهم الرخصة من أجل تصوير جلسة المحكمة الأخيرة بين الرئيس "إيدغار لونغو" و المعارض "هاكيند هيشليما" حيث تم اتهام هذا الأخير بـ"الخيانة والقتل العمدي".

يُشار إلى أنّ أشبال الإسباني "لوكاس ألكاراز" سيواجهون المنتخب الزامبي ظهيرة الثاني من سبتمبر المقبل، على أن تقام جولة الردّ 72 ساعة من بعد في قسنطينة.