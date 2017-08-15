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زيدان :"رونالدو غاضب والحكم ظلمه"

نشر يوم 2017/08/15 788 0 أمير بهلول زيدان :"رونالدو غاضب والحكم ظلمه"
دافع المدرب الفرنسي لريال مدريد "زين الدين زيدان"، صباح اليوم الاثنين، عن نجمه البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، بعد أن عوقب بالايقاف لخمس مباريات، جرّاء طرده في مباراة الكلاسيكو السابقة لحخساب ذهاب كأس "السوبر" الإسباني.

 في مؤتمر صحفي عشية جولة الردّ في "البرنابيو"، أكّد "زيزو"، أنه من الظّلم إيقاف "رونالدو" خمس مباريات، وكشف أنه لا يفهم حتى معنى هذا القرار، قائلا: "عقوبة رونالدو مجحفة للغاية، البطاقة الحمراء ليست مستحقة أبدا والإيقاف لا يتقبله العقل"، وأضاف: "رونالدو يريد اللعب، لكنه لا يستطيع الآن، سنرى ماذا سيحدث بعد الإستئناف، لكني أؤكد لكم أنه غاضب من هذه التصرفات".

من جانبه، أشاد المدافع الإسباني "داني كرفاخال" بـ"الدون"، واصفا إياه بأفضل لاعب في العالم فقال: "الجميع يساند كريستيانو فهو أفضل لاعب في العالم، لقد تم ظلمه، صحيح أننا لسنا حكّاما، لكن البعض أصبح يقرر الأمور بطريقة غريبة".

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